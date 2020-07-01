Пекин, , 13:34 — REGNUM Американская компания Apple будет вынуждена отложить начало продаж смартфонов линейки iPhone 12 на срок от четырёх недель до двух месяцев из-за задержки массового производства. 1 июля об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники в отрасли.

В последние годы компания Apple представляет новые смартфоны iPhone в сентябре. Однако в 2020 году запуск продаж может задержаться на несколько месяцев из-за пандемии коронавирусной инфекции.

По данным Nikkei Asian Review, Apple делает всё возможное, чтобы сократить задержку продаж новых смартфонов. Отмечается, что к концу июня инженеры Apple завершили большинство испытаний новых моделей, а руководством компании призвало поставщиков ускорить запуск массового производства.

Обычно инженерные проверки новых смартфонов Apple завершаются в мае, поэтому эксперты предполагают, что выход новой линейки iPhone будет задержан не более, чем на два месяца. Также отмечается, что ранее в Apple планировали выпустить до 100 млн смартфонов iPhone с поддержкой связи 5G в 2020 году, но сейчас этот показатель был снижен до 80 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне главный исполнительный директор Broadcom Хок Тан заявил, что в 2020 году компания получит доход от поставки крупной партии компонентов беспроводной связи позже, чем в предыдущие годы. Broadcom является ключевым поставщиком модулей и Wi-Fi для компании Apple.

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