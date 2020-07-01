Вашингтон, , 12:57 — REGNUM Создатели сервиса для текстовой, аудио и видеосвязи Discord решили сделать его более доступным для широкой аудитории. Об этом сообщается в блоге компании.

Сервис Discord был выпущен в 2015 году. Изначально платформа позиционировалась как средство общения пользователей онлайн-видеоигр, однако позже стала популярна за пределами игрового сообщества.

Основатель и генеральный директор компании Discord Джейсон Цитрон рассказал, что в 2020 году сервисом ежемесячно пользовались более 100 млн человек. Цитрон отметил, что мессенджер используется для общения коллег по работе, студентов, школьников и других различных сообществ.

Он заявил, что растущая популярность сервиса подтолкнуло руководство к изменению стратегии и ориентированию на более широкую аудиторию. Для этого компания упрощает процесс регистрации пользователей, а новым лозунгом сервиса станет фраза: «Discord — твоё место для общения».

Также Цитрон отметил, что компания получила инвестирование в размере $100 млн, которые будут направлены на улучшение качества связи, создание новых функций и повышение безопасности платформы.

«Игры — это то, что привело многих из вас на платформу, и мы всегда будем благодарны за это. Однако со временем многие из вас поняли, что эта платформа стала средством для общения с друзьями и сообществами», — подытожил Цитрон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в мессенджере Discord была улучшена система шумоподавления при звуковой связи с помощью применения технологий искусственного интеллекта.

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