Пекин, , 12:19 — REGNUM Китайские специалисты ввели в эксплуатацию недавно запущенный спутник «Бэйдоу», завершив формирование орбитальной группировки. 1 июля об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Сианьский центр измерений и контроля над спутниками.

Очередной спутник китайской навигационной системы «Бэйдоу» был запущен 23 июня. Через 8 дней он успешно был выведен на целевую орбиту на высоте 36 тыс. км. от поверхности Земли. Запущенный спутник стал финальным среди 30 аппаратов третьего этапа «Бэйдоу», обеспечившего глобальное покрытие навигационной системы.

Китай начал развёртывать собственную навигационную систему, являющуюся аналогом американской GPS и российской ГЛОНАСС, в 2000 году. К 2012 году группировка «Бэйдоу» обеспечила покрытие территории Китая и сопредельных районов, а в 2020 году — глобальное покрытие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае генеральный конструктор спутниковой группировки «Бэйдоу» Ян Чанфэн заявил, что услугами этой системы пользуются организации из более половины стран мира. Навигационные данные используются в сельском хозяйстве, транспорте и других отраслях промышленности.

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