Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Американская компания Boeing провела испытания парашютной системы космического корабля Starliner в неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщает пресс-служба Boeing.

Испытания проводились на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. По легенде испытаний, при запуске космического корабля возникла нештатная ситуация, которая потребовала экстренного отделения пилотируемой капсулы. Проверка осложнялась неблагоприятными погодными условиями и имитацией частичного отказа системы — были развёрнуты только два и трёх основных парашютов.

«Наши парашюты прошли все испытания», — подчеркнул руководитель программы испытаний Starliner Дэн Нидермайер.

Компания Boeing разработала корабль Starliner по контракту американского аэрокосмического агентства NASA для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Первый испытательный запуск этого корабля был произведён в декабре 2019 года.

Корабль был выведен на околоземную орбиту, однако из-за сбоя в работе бортового оборудования стыковка с МКС была отменена. Из-за неудачного испытания в NASA и Boeing решили провести ещё один запуск корабля Starliner к МКС в беспилотном режиме. Планируемая дата этого запуска не называется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте вице-президент Boeing и программный менеджер Starliner Джон Малхолланд заявил, что в компании введут более строгие правила разработки и тестирования программного обеспечения для своих систем после неудачного испытания космического корабля Starliner.

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