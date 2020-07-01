Пекин, , 11:16 — REGNUM Китайская компания Huawei стала крупнейшим поставщиком смартфонов на глобальном рынке по итогам мая. 30 июня об этом сообщает GizChina со ссылкой на данные исследовательской компании Counterpoint Research.

По оценкам экспертов, в мае 2020 года во всём мире было поставлено 81,97 млн смартфонов. Лидером по количеству поставок с минимальным разрывом стала китайская компания Huawei с долей рынка 19,7%. На долю южнокорейской компании Samsung пришлось 19,6% поставок. Также в число крупнейших поставщиков вошли компании Apple (13% от общего количества поставок), Oppo (8%), Xiaomi (8%) и Vivo (8%).

В апреле текущего года на долю Huawei приходилось 21,4% поставок, на долю Samsung — 19,1%. Аналитики прогнозируют, что по итогам июня южнокорейский гигант обойдёт китайского производителя и станет крупнейшим поставщиком смартфонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня Федеральная комиссия по связи США объявила китайские компании Huawei и ZTE организациями, представляющими угрозу для национальной безопасности Соединённых Штатов.

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