Москва, , 10:45 — REGNUM Российские специалисты завершили испытания на герметичность готовящегося к запуску грузового космического корабля «Прогресс МС-15». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Испытания проводились в вакуумной камере монтажно-испытательного корпуса площадки № 254 космодрома «Байконур». Проверка подтвердила герметичность отсеков и бортовых систем космического корабля.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-15» запланирован на 23 июля. Корабль доставит на Международную космическую станцию запасы топлива, воды и газов, а также материалы для проведения научных экспериментов.

Предыдущий российский грузовой корабль — «Прогресс МС-14» — прибыл к МКС 25 апреля. В ходе этого полёта был установлен рекорд по скорости доставки грузов на орбитальную станцию. Общее время от старта до стыковки составило около 3 часов 20 минут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля высота орбиты МКС будет поднята на 480 метров с целью создания баллистических условий перед стыковкой с грузовым кораблём «Прогресс МС-15».

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