Москва, , 11:40 — REGNUM Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после глубокой модернизации вернется в состав ВМФ России в 2022 году. Об этом в 30 июня рассказал глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов, его слова приводит РИА Новости.

«Сроки передачи корабля ВМФ остаются неизменными, несмотря на перевооружение корабля, это 2022 год», — заявил Рахманов.

При этом в мае замминистра обороны России Алексей Криворучко рассказал журналу «Национальная оборона», что новыми российскими гиперзвуковыми ракетами «Циркон» будут оснащены подводные лодки, фрегаты и крейсер «Адмирал Нахимов».

Также Криворучко рассказал, что обновленный крейсер станет наиболее мощным кораблем ВМФ России, который будет вооружен высокоточным оружием большой дальности. Корабль будет защищен комплексами ПВО «Форт-М» и «Панцирь-М», а также противолодочным вооружением «Пакет-НК» и «Ответ».

Напомним, гиперзвуковая ракета «Циркон» способна будет развивать 9 Махов (в девять раз выше скорости звука) при дальности полета свыше тысячи километров. Планируется, что на вооружение комплекс будет принят в 2020−21 годах.