Москва, , 10:17 — REGNUM В государственный контракт на опытно-конструкторскую работу «Амур» по модернизации и дальнейшему развитию семейства ракет-носителей «Ангара» внесены изменения, включающие возможность создания модификации с многоразовыми возвращаемыми ступенями. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Изменения в госконтракт по дальнейшему развитию ракет-носителей семейства «Ангара» были внесены 30 июня. В частности, в контракт было добавлено задание по разработке эскизного проекта ракеты-носителя повышенной грузоподъёмности «Ангара-А5В». Также будет рассмотрен вариант создания модификации с многоразовыми ступенями, которая получит название «Ангара-А5ВМ». Начало лётных испытаний «Ангары-А5М» запланировано на 2024 года. В этой модификации будет снижена масса ракеты-носителя, проведена модернизация ракетных двигателей и системы управления.

Семейство ракет «Ангара» включает несколько моделей носителей от лёгкого до тяжёлого классов. Всего было проведено два испытательных пуска, оба с космодрома «Плесецк» в 2014 году. В апреле была запущена лёгкая модификация «Ангара-1.2ПП», а в декабре — тяжёлая «Ангара-А5». В настоящее время строительство стартового стола для пусков «Ангары» ведётся на космодроме «Восточный» в Амурской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале генеральный директор Центра им. Хруничева Алексей Врочко заявил, что следующий испытательный запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» состоится во втором или третьем квартале 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Роскосмосе объяснили высокую себестоимость ракеты «Ангара»