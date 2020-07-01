Циолковский, Амурская область, , 09:12 — REGNUM Специалисты Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) представили автоматизированную систему контроля качества проведения технологических операций при подготовке к запускам. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Новая система позволяет дистанционно отслеживать строгое выполнение графика подготовительных работ и сохранять результаты контроля проводимых операций. Впоследствии эта информация может использоваться для анализа действий расчёта при подготовке к запуску. Внедрение этой системы позволит повысить качество контроля работ и снизит влияние человеческого фактора.

В Роскосмосе отметили, что генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин дал указание на внедрение новой системы на космодроме «Восточный» в Амурской области. Планируется, что космодром будет переведён на полностью цифровой режим работы в течение трёх лет. Новая система будет использоваться и на будущем стартовом комплексе для ракет-носителей семейства «Ангара».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне на «Восточном» завершили строительство командного пункта для управления пусками ракет-носителей семейства «Ангара». Первый запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с нового стартового стола запланирован на 2023 год.