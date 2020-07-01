Канберра, , 08:45 — REGNUM Правительство Австралии потратит 1,35 млрд австралийских долларов (около 926,1 млн долларов США) в течение следующих десяти лет на укрепление системы безопасности в киберпространстве, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Об этом сообщает газета The New York Times.

Моррисон отметил, что в последнее время в Австралии резко выросло количество кибератак, а также их масштаб и сложность. Он подчеркнул, что активность киберпреступников угрожает подрывом национальной безопасности и суверенитета Австралии.

Примерно треть из выделяемых средств пойдёт на расширение штата Австралийского центра кибербезопасности и Управления радиотехнической обороны — разведывательной службы Австралии. Планируется, что в общей сложности в эти ведомства будет нанято около 500 новых сотрудников.

Ранее в июне в правительстве Австралии заявили о выявлении масштабной кибератаки, направленной на правительственные ведомства и крупные компании. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что хакеры действовали при поддержке правительства определённого государства, однако не указал его.

19 июня телеканал ABC со ссылкой на источники в правительстве Австралии сообщил, что австралийские чиновники подозревают Китай в причастности к хакерским атакам.

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