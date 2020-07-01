Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Запуск миссии «Марс-2020» перенесён на 30 июля, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Ранее запуск миссии планировался на 20 июля. Перенос запуска объясняется задержкой в подготовке ракеты-носителя Atlas V. В связи с переносом запуска стартовое окно миссии расширено до 15 августа.

В рамках этой миссии на Марс будет доставлен планетоход Perseverance, предназначенный для изучения поверхности планеты и её геологической истории. Также в состав миссии войдёт малый вертолёт Mars Helicopter Scout, который будет использоваться для изучения возможности полётов в разряженной атмосфере Марса.

Благоприятные условия для запуска космических аппаратов с Земли на Марс наступают один раз в два года. Летом 2020 года к Марсу должны были отправиться три миссии: американская «Марс-2020», китайская «Тяньвэнь-1» и совместная миссия Роскосмоса и Европейского космического агентства «ЭкзоМарс-2020». Однако в марте в Роскосмосе объявили о переносе миссии «ЭкзоМарс» на 2022 год в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции, задержавшей заключительный этап подготовки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в NASA заявили, что на марсоходе Perseverance будет установлена табличка в честь медиков, ведущих борьбу с пандемией новой коронавирусной инфекции.

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