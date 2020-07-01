Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Новый спутник американской навигационной системы GPS успешно развёрнут на целевой орбите 1 июля, сообщает пресс-служба компании SpaceX.

Спутник GPS был запущен посредством ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Через несколько минут в компании SpaceX, являющейся оператором запуска, сообщили об успешной посадке первой ступени ракеты-носителя на плавучую платформу.

Позже в SpaceX подтвердили успешное развёртывание спутника GPS на целевой орбите. В компании отметили, что впервые проводили запуск в интересах недавно созданных Космических сил США.

Запущенный спутник относится к аппаратам GPS третьего поколения. Первый спутник GPS-3 был запущен в 2018 году, планируется, что все аппараты в составе группировки будут заменены на спутники этого типа к 2023 году. Спутники GPS третьего поколения отличаются более точным определением координат объектов и повышенной устойчивостью к радиоэлектронным помехам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня Китай завершил формирование национальной спутниковой группировки «Бэйдоу», являющейся аналогом американской системы GPS, российской ГЛОНАСС и проекта Евросоюза Galileo.

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