Москва, , 07:16 — REGNUM Высота орбиты Международной космической станции будет скорректирована перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-15». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Коррекция будет проводиться с помощью двигателей предыдущего корабля серии «Прогресс», состыкованного со станцией. Планируется, что двигатели «Прогресс МС-14» будут запущены 10 июля на 138,7 секунды. Это позволит поднять высоту орбиты МКС на 480 метров, после чего расстояние между станцией и поверхностью Земли будут составлять около 418,5 км.

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-15» с космодрома «Байконур» запланирован на 23 июля. Этот корабль доставит на орбитальную станцию грузы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности экипажа и проведения космических экспериментов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня специалисты Роскосмоса завершили испытания бортовых радиосистем корабля «Прогресс МС-15» в безэховой камере монтажно-испытательного корпуса космодрома «Байконур».

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