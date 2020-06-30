Вашингтон, , 23:33 — REGNUM Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно запущена на околоземную орбиту с третьим по счёту спутником системы глобального позиционирования нового поколения GPS III, который будет работать в интересах ВВС США, сообщает 30 июня компания SpaceX — разработчик ракеты-носителя.

Запуск был произведен в 23:10 мск в американском штате Флорида с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал.

На околоземную орбиту планируется вывести 3,8-тонный аппарат GPS III. Спутники такого типа к 2034 году должны заменить все имеющиеся на орбите устаревающие аппараты навигационной системы GPS.

Новые аппараты, произведенные корпорацией Lockheed Martin, способны в три раза точнее определять координаты объектов, а также заявляется о их высокой защищенности от радиоэлектронного воздействия потенциального противника.

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