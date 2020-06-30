Москва, , 20:58 — REGNUM Сверхдальнобойную снайперскую винтовку разработки российских оружейников уже прозвали «гиперзвуковой». Есть ли в этом прозвище крупица истины, и какое преимущество дает снайперу такое оружие на поле боя, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Компания Lobaev Arms уже успела прославить свое имя своими винтовками с весьма серьезными характеристиками. Например, снайперской винтовкой DXL-4M «Севастополь», поражающей цель на дистанции более чем в 2 километра. Но изделие, которое представлено как DXL-5, может перевернуть все обычные представления о возможностях стрелкового оружия. Действительно, для того чтобы уверенно поражать цели на расстоянии в 3 и более километров, необходима начальная скорость пули, превышающая 5 скоростей звука, или более 5 Махов.

Таким образом, пуля из новой винтовки Владислава Лобаева вылетит с поистине гиперзвуковой скоростью. Почему этому изобретению уделяют так много внимания в серьезном американском издании The National Interest?

Читайте подробности в статье Владимира Васильева «Сможет ли Россия создать гиперзвуковую снайперскую винтовку?».