Париж, , 15:15 — REGNUM Интерьер бюджетного кроссовера Renault Kiger был рассекречен до официальной премьеры. Снимки салона размещены на сайте Autocar India.

Фото салона кроссовера и его экстерьера были сделаны на его финальных испытаниях. Судя по снимкам, у модели будет установлен современный мультимедийный комплекс с большим экраном. Правда пока неизвестно, будет ли эта мультимедиа в начальной комплектации или только в топовой версии Renault Kiger.

Руль машины остался от модели Triber, однако производители его значительно модернизировали, сделав мультифункциональным.

Во внешнем виде автомобиля выделяется лицевая часть. Здесь стоит отметить форму головной оптики, а также дневные ходовые огни на светодиодах.

В движение авто приводит однолитровый турбированный двигатель мощностью 95 «лошадей», который сочетается с 5-скоростной «механикой» и системой переднего привода.

Премьера машины запланирована на октябрь нынешнего года.

Напомним, в мае 2020 года российские дилеры Renault больше всего продали моделей Duster. За отчётный период в стране было реализовано 1298 штук данной модели, что на 53% ниже прошлогоднего результата — 2770 единиц.

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