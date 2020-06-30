Москва, , 14:36 — REGNUM Российское тюнинг-ателье SCL Global создало для Toyota Land Cruiser 200 комплект, который придаёт модели «дикий» образ. Об этом сообщается на сайте компании.

Боди-кит состоит из переделанного капота, модернизированного переднего и заднего бамперов, расширителей арок крыльев, а также порогов, спойлеров и стильной решётки радиатора.

Авто в первую очередь выделяется радиаторной решёткой с крупными ячейками. Лучи от решётки делят блок осветительных приборов с дневных световых огней.

Что же касается переднего бампера модели, то он оснащён сплиттером и большими воздухозаборниками по бокам. Капот же выделяется рельефной формой.

Арки колёс вседорожника украшены специальными накладками, которые добавляют ещё больше угловатости многогранному кузову машины. Они плавно переходят в пороги. На корме рестайлингового автомобиля размещён эксклюзивный диффузор с отверстиями для выхлопных наконечников по бокам.

Комплект стоит 500 тыс. рублей.

Ранее немецкие тюнеры из ателье ABT Sportsline GmbH представили 730-мощный семейный универсал Audi RS 6 Avant, оснащённый «мягким» гибридным агрегатом V8 с двойным турбированным наддувом.

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