Берлин, , 14:19 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье ABT Sportsline GmbH представило невероятно мощный семейный универсал Audi RS 6 Avant. Видео с авто размещено на канале Auditography в YouTube.

Под капотом рестайлингового автомобиля функционирует «мягкий» гибридный агрегат V8 с двойным турбированным наддувом объёмом четыре литра и мощностью 730 «лошадей».

Стоит отметить, что в заводском исполнении авто генерирует 591 л. с. (920 Нм). Таким образом, пятиместный RS 6 Avant переходит в категорию суперкаров.

Модернизированный автомобиль разгоняется с 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды. При этом его максимальная скорость равна 320 км/ч.

Новая версия RS 6 Avant будет выпущена в количестве 125 экземпляров. Цена одного экземпляра будет стоить 205,9 тыс. евро (около 15,97 млн рублей).

Ранее тюнинг-ателье Lumma Design GmbH представило «заряженную» Audi RS Q8 в очень стильном аэродинамическом обвесе из углеволокна.

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