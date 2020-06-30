Манила, , 11:13 — REGNUM Филиппинская тюнинг-компания Atoy Customs модернизировала японскую модель Toyota Land Cruiser. Фото с новинкой размещены на сайте Street63.

Рестайлинговое авто имеет больше возможностей для преодоления даже самых непроходимых участков в тропических джунглях Манилы.

Тюнеры оснастили Land Cruiser облегченной передней панелью из алюминия и шестимиллиметровыми пластинами, защищающими мотор авто снизу. Кроме того, рестайлинговая модель имеет по бокам подножки, которые тюнеры окрестили «противоположным замком».

Кузов машины покрыт защитным покрытием Line-X. На корме автомобиля установлен стальной бампер.

Также инженеры ателье сделали для вседорожника особую защиту от переворота. Она дополнена подвеской Icon Vehicle Dynamics Stage 6, предназначенной специально для эксплуатации на дорогах с большими выбоинами.

Напомним, в мае текущего года российские дилеры продали 905 экземпляров Toyota Camry — на 61% меньше, чем в мае прошлого года. В итоге данная модель стала самым продаваемым авто японского бренда в России.

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