Москва, , 09:28 — REGNUM Установка, преобразующая тепловую энергию в электрическую, в том числе в условиях лунной базы, запатентована специалистами Курчатовского института в Москве. Описание изобретения распространено Федеральным институтом промышленной собственности.

Отмечается, что изобретение позволяет решить техническую проблему по обеспечению «необходимой мощностью и энергией автономной системы жизнеобеспечения оборудования и персонала в экстремальных условиях внешней среды лунной базы».

Система включает два замкнутых контура. Первый состоит из солнечного коллектора, теплообменника горячего спая и циркуляционного насоса. Второй — из теплообменника холодного спая, трубопровода и холодильника-излучателя.

Большая разница температур позволяет получать в термоэлектрическом преобразователе энергию. Во время лунного дня автономная космическая энергоустановка будет производить энергию и накапливать её избыток для работы в период лунной ночи.

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