Урумчи, Китай, , 04:49 — REGNUM Разработанная в Китае пассажирский самолет C919 вошел в этап высокотемпературных испытаний в городе Турпан, известном как «земля огня» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны, сообщает 29 июня агентство Синьхуа.

Тестовый лайнер прибыл в Турпан еще в субботу, 27 июня, а испытания продлятся месяц, сообщили в Коммерческой авиационной корпорации Китая (COMAC), которая занимается разработкой и производством самолета. Производитель решил провести тесты и собрать все необходимые данные в аэропорту Турпана, оценив метеорологические своди с аэропортов по всей стране.

По словам главы отдела безопасности и контроля качества аэропорта Ван Лифэя, Турпан известен крайне жарким пустынным климатом с экстремальными температурами летом. В период с июня по август средняя температура воздуха может превышать 38 градусов Цельсия.

COMAC C919 осуществил свой первый успешный полет в 2017 году. С тех пор компания проводит интенсивные летные тесты в целом ряде аэропортов страны, изучая его летные характеристики и соответствие их необходимым стандартам.