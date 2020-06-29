Москва, , 20:08 — REGNUM По проекту 23 560 атомного ракетного эсминца дальней морской зоны «Лидер» может быть построена серия таких кораблей из шести единиц, заявил 29 июня глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на пресс-конференции в честь Дня кораблестроителя.

О готовности корпорации начать серийное строительство таких кораблей Рахманов заявлял в декабре 2019 года.

Теперь он подчеркнул, что «если такой заказ поступит», то в ОСК «знают, где можно проводить постройку».

Алексей Рахманов заявил, что существует вероятность того, что серия может составить до шести эсминцев указанного типа.

Он уточнил, что закладки головного атомного эсминца «Лидер» не стоит ожидать ранее 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, проект 23 560 атомного ракетного эсминца дальней морской зоны «Лидер» предусматривает создание кораблей малой радиолокационной заметности с атомной энергоустановкой, водоизмещением порядка 14−15 тыс. тонн.

Главным вооружением каждого такого корабля должны стать восемь универсальных пусковых установок, каждая из которых содержит по восемь ракет, в том числе крылатые ракеты «Калибр» морского базирования и гиперзвуковые ракеты «Циркон», испытания которых уже проводит ВМФ России.

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