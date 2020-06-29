Санкт-Петербург, , 18:58 — REGNUM Специалисты Санкт-Петербургского Университета ИТМО представили созданный ими сверхбыстрый роутер для передачи данных в стандарте 6G, сообщает 29 июня газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз Университета ИТМО.

Принцип действия нового прибора основан на использовании высокочастотного диапазона. Характеристики роутера позволили выйти за пределы пропускной способности стандартов связи 4G и 5G.

По словам специалистов ИТМО, они способны «зашить» в сигнал значительно больший объём данных, а скорость передачи информации повышается на два-три порядка.

Отмечено, что перспективный стандарт 6G сейчас только начинает обсуждаться, так как стандарт 5G не достиг пределов своих возможностей.

Тем не менее передача сверхтяжелых пакетов данных постепенно будет выходить на передний план, а по мере заполнения старых каналов связи возникнет необходимость использования терагерцового диапазона радиочастот.

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