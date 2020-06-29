Северодвинск, Архангельская область, , 17:41 — REGNUM Подводный атомный ракетоносец стратегического назначения «Князь Владимир» вышел из Северодвинска в Белое море и направляется в главную базу подводных сил Северного флота Гаджиево, сообщает 29 июня пресс-служба флота.

Отмечается, что это первый межбазовый переход подводного крейсера.

«Сегодня (в понедельник) ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» вышел из Северодвинска в Белое море и приступил к первому межбазовому переходу в составе подводных сил Северного флота», — указано в сообщении.

За несколько дней экипаж атомного подводного крейсера отработает ряд плановых задач по боевой подготовке.

Маршрут перехода пройдёт через акватории Белого и Баренцева морей.

«Ожидается, что по завершению выхода к концу недели ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» прибудет в главную базу подводных сил Северного флота Гаджиево», — уточняет пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетный атомный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Князь Владимир» является головным кораблём проекта 955А «Борей-А» атомных подводных лодок четвертого поколения. Отличается пониженной шумностью и повышенной маневренностью. Крейсер несет межконтинентальные баллистические ракеты «Булава» и комплекс минно-торпедного вооружения. Официально принят в состав ВМФ 12 июня 2020 года.

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