Москва, , 14:04 — REGNUM В России с начала 2020 года телекоммуникационные сети подверглись более 1 млрд кибератак, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских в интервью журналу «Международная жизнь».

По его словам, этот показатель подтверждает колоссальную опасность, которую несут компьютерные атаки, поскольку атакуемые объекты обеспечивают повседневную жизнедеятельность общества и государства.

Он добавил, что целями киберакат были объекты оборонной промышленности, органов государственной власти, а также кредитно-финансовой, здравоохранения и науки и образования.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Лаборатории Касперского», количество хакерских атак с целью довести вычислительную систему до отказа (DDoS) в последнем квартале 2019 года выросло почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В прошедшем году создатели ботнетов — то есть сетей заражённых компьютеров, используемых для проведения DDoS-атак, стали использовать более изощрённые технологии. В последнем квартале 2019 года был зафиксирован рост количества пиринговых (P2P) ботнетов, которые сложнее обезвредить из-за того, что они не зависят от командных серверов.