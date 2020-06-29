Прага, , 14:00 — REGNUM Чешская компания Skoda выпустила Octavia в версии G-Tec. Об этом сообщает пресс-служба марки.

Лифтбэк и универсал Octavia получили новую силовую установку, которая состоит из турбодвигателя на 1,5 л мощностью 130 л. с., который идет в паре с 7-ступенчатым «роботом» DSG. При этом мотор может работать на метане.

Храниться газ в баллонах, которые находятся под задними креслами, а также под полом багажника. Три резервуара, установленные в днище, хранят в общей сложности 17,33 кг СПГ.

При этом расход топлива на 100 км составляет всего 4,6 л.

На авторынки Европы новинка поступит уже осенью этого года. Цена Skoda Octavia G-Tec пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Австрии прошли испытания рестайлинговой версии Skoda Kodiaq RS.

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