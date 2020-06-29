Пекин, , 11:04 — REGNUM Китайские региональные пассажирские авиалайнеры ARJ21 были доставлены в Шанхай крупнейшим внутренним авиакомпаниям страны, в связи с чем самолет впервые вышел на внутренний авиационный рынок, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

Коммерческая авиационная корпорация Китая (COMAC) доставила самолеты на 90 мест в эконом-конфигурации авиакомпаниям Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines на сборочно-производственный центр в шанхайском «Пудуне».

"Что же касается ARJ21, их доставка трем крупнейшим авиакомпаниям означает, что этот самолет может выйти на основной рынок гражданской авиации страны. Они позволят значительно улучшить адаптивность маршрутов, осведомленность пассажиров и развитие рынка в целом», — заявил директор департамента маркетинга и продаж COMAC Чжан Сяогуан.

В настоящее время компания поставила клиентам в общей сложности 32 самолета ARJ21. По планам, авиакомпании Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines каждая получат по три таких самолета в этом году. Первый самолет был доставлен авиакомпании Chengdu Airlines еще в 2015 году, а первый коммерческий рейс самолета был совершен 28 июня 2016 года.