Пекин, 29 июня 2020, 11:04 — REGNUM Китайские региональные пассажирские авиалайнеры ARJ21 были доставлены в Шанхай крупнейшим внутренним авиакомпаниям страны, в связи с чем самолет впервые вышел на внутренний авиационный рынок, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.
Коммерческая авиационная корпорация Китая (COMAC) доставила самолеты на 90 мест в эконом-конфигурации авиакомпаниям Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines на сборочно-производственный центр в шанхайском «Пудуне».
В настоящее время компания поставила клиентам в общей сложности 32 самолета ARJ21. По планам, авиакомпании Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines каждая получат по три таких самолета в этом году. Первый самолет был доставлен авиакомпании Chengdu Airlines еще в 2015 году, а первый коммерческий рейс самолета был совершен 28 июня 2016 года.