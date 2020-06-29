Москва, , 10:49 — REGNUM Необходимость Центра имени Михаила Хруничева работать на двух площадках является причиной высокой себестоимости ракеты «Ангара» на этапе штучного производства. Об этом сообщили 29 июня в пресс-службе Роскосмоса.

Представитель госкорпорации пояснил ТАСС, что производящий ракету Центр Хруничева вынужден работать на двух площадках, пока не завершится переезд производства в Омск, на площадку предприятия «Полёт». Это создаёт дополнительные накладные расходы.

В рамках испытаний носитель производится не серийно, а штучно. Себестоимость ракеты станет ниже, когда будет запущено серийное производство замкнутого цикла. Ещё один фактор стоимости — пилотируемый вариант «Ангары». Это означает дополнительные требования к надёжности ракеты.

В Роскосмосе напомнили, что лётно-конструкторские испытания ракеты скоро будут возобновлены. Центр Хруничева изготовит несколько ракет «Ангара» в рамках опытно-конструкторских работ, они будут стоить менее 5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в финансовом отчёте Центра Хруничева за 2019 год указывалось, что изготовление ракеты-носителя «Ангара-А5» обходится в 7 млрд рублей, а ракеты «Протон-М» — в 2,33 млрд рублей. Через четыре года стоимость производства «Ангары-А5» обещают сократить до 4 млрд рублей.

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