Москва, , 10:34 — REGNUM В состав российских боевых робототехнических комплексов будут входить ударные небольшие беспилотники и беспилотники-разведчики. Об этом заявил Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов.

«Это небольшие ударные беспилотники, способные уворачиваться от встречающихся препятствий и угроз», — сказал он в интервью ТАСС, добавив, что такие беспилотники способны обнаружить цель, идентифицировать ее и при необходимости поразить.

Другой вариант беспилотников — более крупные. Они предназначены для картографирования, поиска и определения целей. Оба типа таких беспилотников входят в штатную комплектацию боевой робототехнической платформы «Маркер».

Как сообщало ИА REGNUM, разработка и тестирование роботизированной боевой платформы «Маркер» будут закончены в 2021 году. Речь идёт о создании демонстрационного комплекта из пяти платформ с различным оснащением и вооружением.

Платформа впервые была публично представлена в октябре 2019 года на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов. Реализация проекта осуществляется в тесном взаимодействии с Минобороны, Минпромторгом, ФСБ, Росгвардией, МЧС и другими заинтересованными ведомствами.

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