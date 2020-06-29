Куру, Франция, , 09:53 — REGNUM На космодроме Куру во Французской Гвиане вновь отложили запуск европейской ракеты-носителя Vega, которая должна доставить на орбиту с 53 микро‑ и наноспутника. Об этом сообщает 29 июня корпорация Arianespace.

Причиной отказа от запуска стала плохая погода. Дата новой попытки старта не указана.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск Vega изначально был запланирован на 18 июня, однако не состоялся из-за сильного ветра. Его не смогли осуществить ни 20-го, ни 27 июня по гвианскому времени.

Ожидалось, что носитель Vega первым отправится в космос с Куру после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Он должен вывести на орбиту спутники 21 заказчика из 13 стран.

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