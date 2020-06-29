Токио, 29 июня 2020, 08:42 — REGNUM Правительство Японии выделит порядка 653 млн долларов компаниям, занимающимся разработкой систем связи шестого поколения (6G). Об этом 29 июня сообщает Kyodo.
По данным источника издания в правительстве, 6G в Японии планируют внедрить к 2030 году.
Ранее издание Nikkei Asian Review сообщило, что, пока весь мир только начинает постепенно переходить на 5G, компании Samsung Electronics и Huawei Technologies уже активно борются за лидерство по установке базовых станций, которые станут основой будущих сетей нового поколения.
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