Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Компания Chevrolet (принадлежит автоконцерну General Motors) провела тесты внедорожной версии Suburban без защитного камуфляжа. Снимки автомобиля размещены на сайте Motor1.

Тесты проходили на дорогах общего пользования в США. Chevrolet Suburban имеет индекс Z71. Какие-то характеристики авто стали известны еще в мае 2020 года, однако тогда с экстерьером внедорожника можно было ознакомится только в онлайн-конфигураторе.

В новой версии Chevrolet Suburban хром в отделке был заменён на чёрный декор. Автопроизводители установили на авто абсолютно новую решётку радиатора, под которой располагается модернизированный передний бампер с защитной пластиной. Также Z71 снабжён дисками размером 20 дюймов из алюминия.

Под капотом новинки пятилитровый V8 Suburban производительностью 355 «лошадей». Он агрегатируется с 10-скоростной автоматической трансмиссией GM.

Ранее в компании Chevrolet заявили, что заканчивают сборку Chevrolet Malibu с 2023 модельного года из-за падения мирового спроса на седаны и рост популярности кроссоверов.

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