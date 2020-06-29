Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford представил модернизированный пикап F-150. Об этом сообщили в пресс-центре компании.

Рама с лонжеронами и каркасом кабины модели остались прежними, а вот все наружные панели были изменены. За счёт этого авто получило более современный вид.

Значительные изменения произошли в салоне обновлённого пикапа. Уже в базовых вариантах модели в «приборке» появился информационный экран бортового компьютера размером четыре дюйма. Более дорогие комплектации оснащены дисплеем на восемь либо 12,3 дюйма.

Что же касается мультимедиа, то размер её экрана составляет в зависимости от комплектации восемь или двенадцать дюймов. Автопроизводители также оснастили F-150 аудиосистемой Bang&Olufsen.

В линейку агрегатов новинки был добавлен гибридный PowerBoost, который включает в себя бензиновый турбированный мотор EcoBoost рабочим объёмом 3,5 литра, 48-сильный электрический мотор и 10-скоростной «автомат».

Ранее компания Ford представила технологию автономного вождения ADA (Active Drive Assist). Ею модели американской марки будут оснащаться уже со следующего году.

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