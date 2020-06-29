Хэфэй, Китай, , 05:19 — REGNUM Новая скоростная железная дорога была открыта в центральном Китае, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

Железная дорога соединяет города Шанцю в центральной провинции Хэнань с городами Хэфэй и Ханчжоу, — столицами провинции Аньхой и Чжэцзян на востоке Китая соответственно.

Скорость движения поездов по новой дороге составит 350 км/ч. Северный участок железной дороги был запущен в эксплуатацию еще в декабре 2019 года, сообщили в компании China Railway Shanghai Group Co., Ltd., теперь настало время южного.

Скоростная дорога Шанцю-Хэфэй-Ханчжоу протяженность 794,55 км призвана ускорить экономическое развитие центрального Китая и усилить региональную интеграцию района Дельты Янцзы с вовлечением туда Шанхая, а также провинций Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой.