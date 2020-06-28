Москва, , 15:33 — REGNUM Слухи о негативных медицинских и экологических последствиях развития мобильной связи пятого поколения 5G являются необоснованными, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Иванов объяснил, что связь 5G будет работать в диапазонах, близких к связи предыдущего поколения — 4G/LTE. Поэтому существенной разницы во влиянии мобильной связи двух поколений на окружающую среду не будет.

Замглавы Минкомсвязи РФ подчеркнул, что применяемые в России санитарные нормы по электромагнитному излучению являются одними из самых жёстких в мире. Поэтому вышки связи нового поколения не будет оказывать негативного влияния ни на здоровье жителей близлежащих районов, ни на экологию этих территорий.

«Я считаю, что опасения, вот эта радиофобия, совершенно не обоснована», — подытожил Иванов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле экс-министр юстиции Великобритании Майкл Гоув назвал «опасным вздором» слухи о влиянии вышек мобильной связи стандарта 5G на распространение коронавирусной инфекции. За несколько дней до этого заявления в Бирмингеме, Ливерпуле и ряде других городов Великобритании неизвестные подожгли несколько вышек сотовой связи.