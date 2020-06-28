Посёлок городского типа Звездный городок, Московская область, , 15:12 — REGNUM Два экипажа космонавтов Роскосмоса провели тренировку по эвакуации в случае аварийной посадки пилотируемого космического корабля на воду. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В случае нештатной ситуации корабли серии «Союз» могут совершать аварийную посадку на воду. Необходимость такой операции может возникнуть на всех стадиях космического полёта: от старта, до возвращения корабля из длительной экспедиции.

Заместитель начальника управления экстремальных видов подготовки Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Виктор Рень отметил, что особо тяжёлым является именно случай аварийной посадки при возвращении с Международной космической станции. После экспедиции силы космонавтов могут быть истощены вследствие длительного воздействия факторов космического полёта.

Для готовности к аварийной посадке на воду в любых условиях космонавты Роскосмоса отрабатывают все необходимые действия на специальных тренировках. В очередной тренировке приняли участие космонавты Антон Шкаплеров, Андрей Борисенко, Мухтар Аймаханов, Олег Артемьев, Николай Чуба и Сергей Корсаков.

Руководитель испытательно-тренировочной бригады Анатолий Забрусков высоко оценил готовность космонавтов к нештатной посадке.

«Они блестяще справились с задачами. В полном объёме выполнили программу тренировок, четко и последовательно следовали алгоритму действий», — подтвердил Виктор Рень.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в ЦПК был испытан тренажёр ТС-18, предназначенный для имитации перегрузок, которые испытывают космонавты при возвращении с орбиты на Землю в спускаемом аппарате.

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