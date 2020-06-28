Москва, , 14:08 — REGNUM Разработчики ядра операционной системы Linux интегрировали в него поддержку российского процессора Baikal-T1. Об этом сообщает пресс-служба компании Baikal Electronics, являющейся разработчиком этого процессора.

Изменения в коде ядра, направленные на поддержку российского процессора вошли в тестовую сборку Linux 5.8-rc2. После завершения тестирования изменения будут внесены в стабильную версию операционной системы.

«Интеграция в информационный проект мирового уровня — это признание разработок Baikal со стороны мирового ИТ-сообщества и удобство для тех, кто использует или планирует использовать решения на базе SoC BE-T1000», — подчеркнули в Baikal Electronics.

Процессор Baikal-T1 разработан российскими специалистами с использованием лицензируемого блока процессорного ядра от британской компании Imagination Technologies. Эти процессоры производятся на фабрике тайваньской компании TSMC на базе 28-нанометрового технологического узла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года российская компания «Базальт СПО» выпустила свободно распространяемую операционную систему Simply Linux 9.