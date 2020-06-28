Вашингтон, , 13:44 — REGNUM Американская компания Google выпустила тестовую версию веб-браузера Chrome для компьютеров под управлением операционной системы Windows 10, в которой используется новая функция оптимизации использования оперативной памяти. Об этом сообщает WindowsLatest.

Новая функция управления оперативной памятью SegmentHeap была добавлена в майском обновлении операционной системы Windows 10. Она предназначена для приложений Win 32, включая веб-браузеры Google Chrome, Edge и Firefox.

Первой поддержку этой функции получил браузер Microsoft Chromium Edge. В Microsoft отметили, что SegmentHeap позволила сократить объём используемой браузером памяти на 27%.

Вслед за Microsoft новую функцию внедрила и Google. В настоящее время SegmentHeap поддерживается в тестовой версии браузера Chrome Canary 5.0.4182.0. Ожидается, что новая функция появится и в следующей стабильной версии браузера от Google. Однако её использование будет возможно только на компьютерах под управлением Windows 10 версии 2004 и более новых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае разработчики Chorme рассказали, что в новой версии браузера от Google, которая выйдет в июле 2020 года, будет добавлена возможность блокирования всплывающих окон с уведомлениями.

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