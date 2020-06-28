Кембридж, Великобритания, , 13:05 — REGNUM Правительство Великобритании выдало разрешение китайской компании Huawei на строительство крупного исследовательского центра в пригороде Кембриджа. Об этом сообщает пресс-служба Huawei.

Вице-президент Huawei Виктор Чжан рассказал, что новый центр станет международной базой для исследований в сфере оптоэлектроники и волоконно-оптической связи. Планируется, что инвестиции в этот центр в рамках первой фазы проекта составят около коло £1 млрд ($1,2 млрд).

Компания Huawei арендовала участок для создания исследовательского центра в 11 км от Кембриджа в 2018 году. В этом районе расположено несколько технологических компаний, включая штаб-квартиру британского производителя процессоров Arm Holdings.

В 2019 году власти США ввели санкции в отношении Huawei и усилили давление на своих союзников, призывая из разорвать связи с китайским технологическим гигантом. В 2020 году в Великобритании также начали обсуждать возможность запрета на поставки телекоммуникационного оборудования Huawei, что поставило под вопрос и проект исследовательского центра возле Кембриджа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне руководство британского банка HSBC предупредило правительство Великобритании о возможных ответных мерах правительства КНР в случае запрета на поставки оборудования Huawei.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великобритании одобрят строительство нового центра Huawei — СМИ