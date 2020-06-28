Ухань, Китай, , 12:28 — REGNUM Первый туристический рейс по реке Янцзы совершил пассажирский корабль Junlyu с электрическими двигателями. 28 июня об этом сообщает телеканал CGTN.

Корабль Junlyu разработан в Уханьском институте морской электрической тяги. Он стал первым в Китае пассажирским судном, работающим только на электрических двигателях. Прежде такие двигатели использовались в китайском судостроении только для небольших плавательных средств.

Корабль диной 53,2 метра и шириной 13,4 метра вмещает до 300 пассажиров. Junlyu развивает скорость до 19 км/ч, заряда аккумуляторов хватает на 8 часов. Судно используется для часовых туристических поездок по реке Янцзы в провинции Хубэй.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня в Санкт-Петербурге на воду был спущен электрический катамаран «Эковольт», ставший первым в России пассажирским судном с электрическим двигателем.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге спустят на воду первое в России пассажирское электросудно