Пекин, , 12:04 — REGNUM Автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-4» завершила очередной период активности на обратной стороне Луны 28 июня, сообщает агентство «Синьхуа».

Китайская станция «Чанъэ-4» совершила посадку в районе кратера Фон Карман на обратной стороне Луны 3 января 2019 года. Несколькими днями позже от станции отделился луноход «Юйту-2».

И станция, и луноход находятся в активном режиме только во время лунного дня, примерно равного 14 земным суткам. Во время лунной ночи на обратную сторону спутника Земли не попадает прямых солнечных лучей, поэтому солнечные батареи перестают вырабатывать электричество и космические аппараты переходят в спящий режим.

За время очередного периода активности луноход «Юйту-2» обследовал небольшой кратер и передал полученные данные на Землю. К 28 июня общее количество пройдённого луноходом расстояние составило 463,26 метра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года «Юйту-2» побил рекорд советского «Лунохода-1» по длительности эксплуатации мобильного аппарата на Луне.

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