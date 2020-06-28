Вашингтон, , 11:31 — REGNUM Американская компания Google добавит возможность размытия фона, поддержку субтитров и ряд других функций в сервис для видеосвязи Meet. Об этом сообщает The Verge.

Новая версия сервиса Google Meet получит функцию размытия фона при видеосвязи и замены фона на любое изображение. Также сервис от Google получит возможность проведения опросов среди участников конференции, расширенные возможности модерации и поддержку голосового управления.

В компании подтвердили разработку этих функций, но не назвали точных сроков их реализации. Отмечается, что часть из новых возможностей уже доступа в корпоративных и образовательных версиях сервиса.

Большая часть этих функций уже поддерживается на конкурирующих платформах для видеосвязи, таких как Zoom и Microsoft Teams. Ожидается, что расширение возможностей сервиса Meet позволит Google привлечь новых пользователей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Google открыла бесплатный доступ к сервису для видеоконференций Meet.

Читайте ранее в этом сюжете: Google открывает к видеоконференциям Meet бесплатный доступ