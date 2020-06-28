Бразилиа, , 10:27 — REGNUM Сотрудники полиции Бразилии провели обыски в домах у подозреваемых во взломе правительственных сетей и публикации личных данных чиновников. Об этом сообщает электронный журнал ZDNet со ссылкой на отчёт Федеральной полиции Бразилии.

В начале июня хакеры, назвавшиеся группировкой Anonymous Brasil, опубликовали в социальной сети Twitter личную информацию ряда государственных деятелей, включая президента Бразилии Жаира Болсонару и нескольких министров. Спустя месяц в бразильской полиции рассказали о ходе расследования.

Следователи провели обыски в домах нескольких подозреваемых, включая троих подростков, проживающих в городах штатов Риу-Гранди-ду-Сул и Сеара. В ходе обысков было установлено, что киберпреступники получили доступ к личным данным не только чиновников, но и более 200 тысяч военнослужащих.

Отмечается, что хакерам удалось проникнуть в компьютерные системы нескольких университетов, мэрий и городских советов в штатах Рио-де-Жанейро, Парана, Гояс и Рио-Гранде-ду-Сул. Только в последнем из этих штатов были взломаны системы более 90 учреждений.

В полиции добавили, что эта хакерская группировка может быть причастна и к другим киберпреступлениям, включая мошенничество в сфере интернет-коммерции. Расследование инцидента продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2 июня администрация социальной сети Twitter удалила сообщения с ссылками на базы с личными данными бразильских государственных деятелей.

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