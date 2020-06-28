Вашингтон, , 09:29 — REGNUM В магазине Microsoft Store появилась программа Windows File Recovery для восстановления удалённых файлов на компьютерах под управлением Windows 10. Об этом сообщается в блоге технической поддержки Microsoft.

Представленная программа поможет пользователям восстановить файлы, удалённые с внутренних и внешних дисков, а также с USB-накопителей. Программа Windows File Recovery доступна на компьютерах под управлением Windows 10 19 041 и более поздних версиях сборки.

В Microsoft объяснили, что при удалении файлов в Windows занимаемое ими место помечается как свободное. При этом данные продолжают существовать и могут быть восстановлены, даже если они уже недоступны в «Корзине». Однако восстановление удалённых файлов окажется невозможным, если занимаемое ими пространство было перезаписано.

Отмечается, что программа Windows File Recovery поддерживает восстановление многих типов файлов, включая JPEG, PDF, PNG, MPEG, Office files, MP3, MP4 и ZIP. В Microsoft подчёркивают, что эта программа не может использоваться для восстановления файлов в сетевых папках или облачном хранилище.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 10, исправляющее ошибки при использовании принтеров.

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