Оттава, , 08:59 — REGNUM Американская компания Google планирует приобрести канадского разработчика «умных очков» North. Об этом сообщает газета The Globe and Mail со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, переговоры находятся в финальной стадии и сделка близка к завершению. Ожидается, что родительская компания Google — Alphabet — приобретёт канадского производителя North за $180 млн.

Компания North занимается разработкой и производством «умных очков» с поддержкой технологий дополненной реальности. В декабре 2019 года в North объявили о завершении продаж очков первого поколения Focals. Отмечалось, что очки Focals 2.0 будут выпущены в 2020 году.

Эксперты предполагают, что эта сделка может помочь Google вернуться на рынок «умных очков». Американская компания выпустила устройство этого типа, названное Google Glass, в 2012 году. Очки с технологиями дополненной реальности от Google не получили широкой популярности, поэтому в компании решили свернуть производство потребительских очков. При этом в Google продолжили выпуск «умных очков» Glass Enterprise Edition 2, предназначенных для использования в промышленности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года было выпущено финальное обновление программного обеспечения для умных очков Google Glass.