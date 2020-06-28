Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Комплекты новых смартфонов от компании Apple линейки iPhone 12 не будут оснащаться наушниками и зарядными устройствами. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на аналитическую записку компании Barclays.

По данным портала, аналитики Barclays считают, что в Apple постараются максимально уменьшить стоимость новых смартфонов iPhone. Для этого из комплектов будут исключены привычные проводные наушники и базовые зарядные устройства. Отмечается, что в упаковках с новыми iPhone будет поставляться только кабель USB-C-Lightning.

Такое решение может стать неудобным для клиентов Apple, не имеющих запасных зарядных устройств. Базовое зарядное устройство в магазинах Apple мощностью 5 Вт сейчас можно приобрести за $19, зарядное устройство мощностью 18 Вт, входившее в комплекты iPhone 11, стоит $29.

Портал отмечает, что ранее аналитикам Barclays удалось верно спрогнозировать появление True Tone для iPhone 8 и iPhone X, удаление разъёма 3,5 мм для наушников на моделях iPhone XS и iPhone XR и удаление функции 3D Touch на всех моделях iPhone 11. Однако эти эксперты делали и несколько ошибочных прогнозов, включая заявление о том, что iPhone 11 получит антенну MIMO 4×4. Ожидается, что смартфоны линейки iPhone 12 будут представлены осенью 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне на конференции WWDC 2020 компания Apple представила новую версию операционной системы для мобильных устройств iOS 14.

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