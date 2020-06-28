Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Испытательные полеты авиалайнеров Boeing 737 MAX перед сертификацией самолетов этой модели начнутся 29 июня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что к работе над испытательными полетами уже готовятся приступить пилоты и члены экипажа из Федерального авиационного управления США (ФАУ). При этом испытательные полеты будут проходить в течение не менее трех дней.

После предполетной подготовки экипажи будут проводить испытания на модели 737 MAX 7, оснащенной специальным оборудованием. Летчики отработают различные сценарии пилотирования и экстремальные маневры в ходе полета над штатом Вашингтон. Также пилоты намеренно будут использовать систему MCAS, ранее сбой в которой, по оценкам экспертов, привел к двум авиакатастрофам.

Испытания проводятся для того, чтобы убедиться в безопасности модели 737 MAX для полетов. Пока официальных комментариев от ФАУ и корпорации Boeing не поступало.

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