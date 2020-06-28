Куру, Франция, , 07:24 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Vega с пакетом спутников различного назначения с космодрома «Куру» во Французской Гвиане перенесён с 27 на 28 июня из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора запуска Arianepspace.

Первоначально запуск ракеты Европейского космического агентства Vega с космодрома «Куру» планировался на 19 июня. Из-за сильного ветра в районе стартовой площадки пуск переносился несколько раз, однако погода не нормализовалась. Следующая попытка запуска назначена на 28 июня.

Ракета-носитель Vega в рамках миссии Flight VV16 выведет на околоземную орбиту 53 малых спутника. Эти космические аппараты принадлежат 21 организации из 13 разных стран, включая Россию. Один из подготовленных к запуску спутников разработан в НИИ ядерной физики МГУ совместно с университетом Гренобля. Этот аппарат, получивший название AMICal, будет использоваться для изучения полярных сияний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предстоящий запуск станет первым для космодрома «Куру» в 2020 году. В марте правительство Франции приостановило работу космодрома из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

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