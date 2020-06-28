Шанхай, Китай, , 06:34 — REGNUM Китайский гигант в сфере заказа такси Didi Chuxing (DiDi) запустил в тестовом режиме систему беспилотного вождения на специальных дорогах восточной части Шанхая, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

Зарегистрированные в мобильном приложении DiDi пользователи могут заказать беспилотное транспортное средство совершенно бесплатно для осуществления поездки, в случае если точка отправления и точка прибытия расположены на специальных дорогах в районе Цзядин, протяженность которых составляет 53,6 км.

В DiDi заявили, что в беспилотных автомобилях имеются люди, которые отвечают за безопасность и могут взять на себя управление автомобилем, в случае необходимости. Компания также создала центр безопасности и мониторинга, который отслеживает состояние беспилотных автомобилей в реальном времени.