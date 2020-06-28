Москва, 28 июня 2020, 06:34 — REGNUM В России прошли испытания по применению «роя» истребителей Су-35 под управлением истребителя Су-57. Об этом сообщили в оборонно-промышленном комплексе, передает ТАСС.
Сообщается, что при задействовании такой «стаи» истребителей намного повышает эффективность реализации боевых задач. При этом, время и место испытаний не сообщается.
Как сообщало 26 июня ИА REGNUM, 6 экипажей палубных истребителей Су-33 в Мурманской области провели комплексные учебно-тренировочные полёты.
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