Москва, , 06:34 — REGNUM В России прошли испытания по применению «роя» истребителей Су-35 под управлением истребителя Су-57. Об этом сообщили в оборонно-промышленном комплексе, передает ТАСС.

«Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в «стае» была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57», — рассказали в отрасли.

Сообщается, что при задействовании такой «стаи» истребителей намного повышает эффективность реализации боевых задач. При этом, время и место испытаний не сообщается.

Как сообщало 26 июня ИА REGNUM, 6 экипажей палубных истребителей Су-33 в Мурманской области провели комплексные учебно-тренировочные полёты.

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